Coronavirus: in Germania 855 decessi, oltre 60.000 morti da inizio emergenza

Berlino, 5 feb. (Adnkronos/Europa Press) - In Germania sono più di 60.000 i decessi a causa della pandemia di Coronavirus. I dati dell'Istituto Robert Koch parlano di altri 855 morti e 12.908 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale a 60.597 decessi su 2.264.909 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone guarite dopo aver contratto il Coronavirus sono 2.008.200.

