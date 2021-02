Coronavirus in Campania | i dati del 4 febbraio | 1 665 nuovi positivi e 672 guariti

infoitinterno : Coronavirus Campania, il bollettino del 5 febbraio: aumentano i contagi, + 1.665. Altri 23 decessi - infoitinterno : Coronavirus, il contagio in Campania schizza al 9,8%: 1665 nuovi positivi - infoitinterno : Coronavirus in Campania, il bollettino odierno: 1.665 nuovi casi, 103 sintomatici e 23 decessi - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 05/02/2021: corsa a dieci – Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Lazio, Piemonte, Toscana, B… - montediprocida : 1.665 nuovi positivi in Campania di cui 103 con sintomi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Elio Di Napoli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, il bollettino della. Oggi 1.685 nuovi positivi UFFICIALE " Kalidou Koulibaly positivo al Covid - 19 CONTENUTI ...... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... se ne registrano: 27.345 in Lombardia 9.190 in Veneto 3.879 in8.973 in Piemonte 9.768 in ...La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Lombardia 546.047: +2.504 casi (ieri +1.746). Veneto 315.509: +668 casi (ieri 896). Campania 228.846: +1.665 casi (ieri +1 ...Lo riporta il bollettino del ministero della Salute In calo il dato dei decessi rispetto ai 422 di ieri. (LaPresse) – Sono 14.218 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e ...