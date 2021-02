Coronavirus, in arrivo le prime dosi di AstraZeneca. Arcuri: “Entro marzo 7 milioni di vaccinati” – VIDEO (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arcuri in conferenza stampa: “L’inizio della somministrazione delle dosi di AstraZeneca dalla prossima settimana”. ROMA – Consueta conferenza stampa del commissario Arcuri per fare il punto settimanale sull’emergenza Coronavirus. “Da venerdì 6 febbraio sono in arrivo le prime dosi di AstraZeneca. Credo che nelle prossime ore supereremo la soglia del milione di vaccinati con la seconda dose . La campagna, nonostante i tagli, sta riprendendo a ritmi accettati . Siamo ritornati sulle 83mila somministrazioni al giorno . Se le previsioni delle aziende saranno rispettate, prevediamo di vaccinare circa 7 milioni di persone Entro marzo“. Il vaccino ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021)in conferenza stampa: “L’inizio della somministrazione delledidalla prossima settimana”. ROMA – Consueta conferenza stampa del commissarioper fare il punto settimanale sull’emergenza. “Da venerdì 6 febbraio sono inledi. Credo che nelle prossime ore supereremo la soglia del milione dicon la seconda dose . La campagna, nonostante i tagli, sta riprendendo a ritmi accettati . Siamo ritornati sulle 83mila somministrazioni al giorno . Se le previsioni delle aziende saranno rispettate, prevediamo di vaccinare circa 7di persone“. Il vaccino ...

