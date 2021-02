Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: l’Rt stabile a 0,84 ma situazione “in lieve peggioramento”. Tre regioni a rischio alto (Di venerdì 5 febbraio 2021) l’Rt nazionale dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84. È questo il valore che la cabina di regia sta valutando nel monitoraggio settimanale sul Covid in Italia con i dati Iss e ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità, dopo due cali consecutivi, resta quindi identico rispetto a settimana scorsa. Ma l’Istituto superiore di sanità osserva anche un lieve generale peggioramento della epidemia di Covid, con un aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto, che passano da uno a tre. Si assiste inoltre alla riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 contro 10). Tredici regioni evidenziano un trend di casi in aumento. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)nazionale dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84. È questo il valore che la cabina di regia sta valutando nelsettimanale sul Covid in Italia con i dati Iss e ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità, dopo due cali consecutivi, resta quindi identico rispetto a settimana scorsa. Ma l’Istituto superiore di sanità osserva anche ungeneraledella epidemia di Covid, con un aumento nel numero diclassificate a, che passano da uno a tre. Si assiste inoltre alla riduzione dellebasso in questa settimana (7 contro 10). Tredicievidenziano un trend di casi in aumento. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il ...

Open_gol : «Varianti e ritardi nei vaccini sono al momento i due problemi più grandi», commenta il presidente di Gimbe Cartabe… - Domus13791900 : RT @fanpage: Pandemia di Coronavirus in lieve peggioramento in Italia rispetto alla settimana scorsa. 'Restate a casa' - fanpage : Pandemia di Coronavirus in lieve peggioramento in Italia rispetto alla settimana scorsa. 'Restate a casa' - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: l’Rt stabile a 0,84 ma situazione “in lieve peggioramento”. Tre regioni a risch… - fattoquotidiano : Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: l’Rt stabile a 0,84 ma situazione “in lieve peggioramento”. Tre regioni a ri… -