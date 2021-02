Coronavirus, il Cts valuta la riapertura di ristoranti in zona gialla: inviate al governo le regole per le misure all’interno dei locali (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nessun via libera da parte del Comitato tecnico scientifico alla riapertura dei ristoranti anche alla sera per le zone gialle. Gli esperti hanno chiarito che «nel verbale della riunione del del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso». regole, dunque, che dovranno essere poi vagliate dal governo. L’ultima parola sarà quindi politica. La richiesta di valutare eventuali aperture anche negli orari non permessi era arrivata dal ministero dello Sviluppo economico con l’obiettivo di dare respiro alle attività economiche. L’attuale Dpcm scade il 5 marzo, ma già il 15 febbraio cade il divieto di spostamento tra Regioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nessun via libera da parte del Comitato tecnico scientifico alladeianche alla sera per le zone gialle. Gli esperti hanno chiarito che «nel verbale della riunione del del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento dellerestrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali deie alla tipologia del servizio reso»., dunque, che dovranno essere poi vagliate dal. L’ultima parola sarà quindi politica. La richiesta dire eventuali aperture anche negli orari non permessi era arrivata dal ministero dello Sviluppo economico con l’obiettivo di dare respiro alle attività economiche. L’attuale Dpcm scade il 5 marzo, ma già il 15 febbraio cade il divieto di spostamento tra Regioni ...

