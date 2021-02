Coronavirus, il bollettino di oggi: 14.218 nuovi casi e 377 morti. Iss: trend dei contagi in aumento in 13 regioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tornano ad aumentare, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia. Sono 14.218 contro i 13.659 di ieri, a fronte di un numero sostanzialmente invariato di tamponi (oltre 270mila). Il tasso di positività sale, per il terzo giorno di fila, al 5,2% (ieri 5%). In calo i decessi, 377 contro i 422 di ieri, per un totale di 90.618 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a scendere le terapie intensive, 2.142 (-9) con 132 ingressi del giorno, e i ricoveri ordinari, 19.575 (-168). I guariti sono 14.995 in più. In calo anche gli attualmente positivi che, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 429.118 (-1.159), 407.401 (-982) si trovano in isolamento domiciliare. La regione con l’incremento maggiore di nuovi casi è la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tornano ad aumentare, nelle ultime 24 ore, idiregistrati in Italia. Sono 14.218 contro i 13.659 di ieri, a fronte di un numero sostanzialmente invariato di tamponi (oltre 270mila). Il tasso di positività sale, per il terzo giorno di fila, al 5,2% (ieri 5%). In calo i decessi, 377 contro i 422 di ieri, per un totale di 90.618 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a scendere le terapie intensive, 2.142 (-9) con 132 ingressi del giorno, e i ricoveri ordinari, 19.575 (-168). I guariti sono 14.995 in più. In calo anche gli attualmente positivi che, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 429.118 (-1.159), 407.401 (-982) si trovano in isolamento domiciliare. La regione con l’incremento maggiore diè la ...

