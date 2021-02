Coronavirus, il bollettino della Campania. Oggi 1.685 nuovi positivi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Coronavirus, il bollettino della Campania La Regione Campania, ha diffuso il bollettino odierno riguardante l’emergenza Coronavirus. Ecco i dati odierni: positivi del giorno: 1.665 (di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 febbraio 2021), ilLa Regione, ha diffuso ilodierno riguardante l’emergenza. Ecco i dati odierni:del giorno: 1.665 (di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

LuigiAssecasa : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 14.218 contagiati • 377 morti • 14.995 guariti -9 terapie intensive | -168 ricov… - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS CAMPANIA ALTRO BOLLETTINO PREOCCUPANTE, NUMERI CHE NON PROMETTONO BENE. TUTTI I DETTAGLI >>>>>… - amorlupi : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #5febbraio. #SaluteLazio - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 5 febbraio - Centotorri : #100torri CORONAVIRUS PIEMONTE,IL BOLLETTINO DI VENERDI 5 FEBBRAIO: AUMENTO IN TERAPIA INTENSIVA MA CALANO I DECESS… -