Coronavirus | i Nas oscurano 11 siti di vendita online di farmaci

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nas, nell’ambito di una mirata operazione di vigilanza telematica contro il cybercrime farmaceutico, condotta di concerto con il Ministero della Salute, hanno oscurato 11web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in, anche in lingua italiana, di svariate tipologie di medicinali che, in questi mesi, sono stati a vario titolo collegati all’emergenza pandemica da Covid-19. I provvedimenti d’inibizione all’accesso, cosiddetto “oscuramento”, sono stati emessi dalla Direzione Generale dei dispovi medici e del servizio farmaceutico del Dicastero, su proposta del Reparto.“Viene dunque confermato, anche agli inizi del 2021 – evidenziano gli investigatori -, il trend – rilevato nel corso del 2020 – ...

