Coronavirus, che zona è oggi. Indice Rt a 0.84 – LIVE (Di venerdì 5 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 14.30 – Coronavirus, in arrivo le prime dosi di AstraZeneca. Arcuri: "Entro marzo 7 milioni di vaccinati" – VIDEO Vaccino14.00 – Indice Rt a 0.84 Stabile l'Indice Rt in Italia. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, il valore resta a 0.84. 12.30 – zona Gialla, stretta sui controlli in vista del fine settimana 10.55 – Vaccino Covid, il primo rapporto AIFA sulla sorveglianza: reazioni avverse in linea con le informazioni 9.00 – Coronavirus, l'Italia resta in Giallo. Ma potrebbero arrivare le prime zone rosse locali

