Coronavirus, ancora 377 decessi in 24 ore. Il tasso di positività sale al 5,2% (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bollettino del 5 febbraio Oggi sono +14.218 i nuovi casi di Coronavirus in Italia contro i +13.659 di ieri. I casi totali sono 2.611.659, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime, invece, registrano un lieve calo: sono 377, ieri 422. Superati i 90mila morti: in totale sono 90.618 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi, nell'ultima giornata, sono in tutto 429.118 (ieri 430.277, -1.159). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+2.504), Campania (+1.665) ed Emilia-Romagna (+1.364). La situazione negli ospedali italiani I posti occupati in terapia intensiva oggi sono 2.142 (ieri 2.151, -9) mentre i ricoveri ordinari 19.575 (ieri 19.743, -168). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 132, ieri 147. Buone notizie vengono dal numero di dimessi e guariti che, in ...

