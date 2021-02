Coronavirus, a partire da martedì somministrazione di vaccini agli under 55 (Di venerdì 5 febbraio 2021) La campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020 e ad oggi sono state vaccinate più di due milioni di persone. Tra questi operatori sanitari, dipendenti e ospiti Rsa, anziani con patologie gravi. Salvo imprevisti, da martedì inizieranno le vaccinazioni per gli under 55. DAL 9 FEBBRAIO NUOVA CAMPAGNA VACCINALE – Da martedì L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) La campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020 e ad oggi sono state vaccinate più di due milioni di persone. Tra questi operatori sanitari, dipendenti e ospiti Rsa, anziani con patologie gravi. Salvo imprevisti, dainizieranno le vaccinazioni per gli55. DAL 9 FEBBRAIO NUOVA CAMPAGNA VACCINALE – DaL'articolo

