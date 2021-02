Coronavirus: a Milano e provincia 600 nuovi casi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Nella provincia di Milano sono stati rintracciati dai tamponi 600 contagi al Coronavirus, di cui 243 a Milano città. In Lombardia, tra le altre province, i numeri sono alti anche a Brescia (488 casi), Como (311) e Varese (301). I nuovi contagiati sono 124 a Bergamo, 106 a Lecco, 11 a Mantova, 140 a Monza, 110 a Pavia. Nell'area di Cremona ci sono 44 casi, a Lodi 31, a Sondrio 77. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021), 5 feb. (Adnkronos) - Nelladisono stati rintracciati dai tamponi 600 contagi al, di cui 243 acittà. In Lombardia, tra le altre province, i numeri sono alti anche a Brescia (488), Como (311) e Varese (301). Icontagiati sono 124 a Bergamo, 106 a Lecco, 11 a Mantova, 140 a Monza, 110 a Pavia. Nell'area di Cremona ci sono 44, a Lodi 31, a Sondrio 77.

rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 febbraio in Lombardia: 2.504 nuovi positivi e 46 morti - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 5 febbraio 2021: 14.218 nuovi casi e 377 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Rezza: meglio creare zone rosse intraregionali, per preservare economia #Coronavirus - radio_milano : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nuovi po… - edavid57edavid : RT @repubblica: Coronavirus, lettera di Fontana al governo: 'Fate riaprire i ristoranti fino alle 22' -