Corona virus | Italia | 429118 attualmente positivi a test -1159 in un giorno con 90618 decessi 377 e 2091923 guariti Totale di 2611659 casi 14218 Dati della protezione civile | effettuati 270507 tamponi

Rinaldi_euro : Questa sera abbiamo appreso che c’è una variante italiana del virus: il Corona-electionibus - AmataGioviale : Il mio primo libro qui ?? - Caba122 : RT @DavideFalchieri: Quando passa Draghi, i corona virus si mettono la mascherina #CeraunavoltaDraghi - PatriziaStelli1 : RT @hollymovie: Cosa rimarrà di questa pandemia? Attivamente insieme, ai tempi del Corona virus è il racconto delle emozioni, del vissuto d… - hollymovie : Cosa rimarrà di questa pandemia? Attivamente insieme, ai tempi del Corona virus è il racconto delle emozioni, del v… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Il Sole 24 ORE

Non è con i sussidi o caritatevoli sostegni che si potrà fare ripartire l'economia Italiana così sinistrata anche dalla pandemia del. Giusto che ci siano sussidi a chi ha perso ...Di Francesco Santoro: La Puglia (indice Rt 0,91) si avvia a restare in zona arancione. Ciò contrasta con le prospettive paventato nelle ore precedenti. Quella attuale arriva dal report settimanale del ...Sono 14.218 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +13.659, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.611.659 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...Gli esperti affermano che al momento non è prevista alcuna tregua dalla pandemia a causa delle nuove varianti di coronavirus ...