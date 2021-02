Cornelia, parcheggio sotterraneo rinasce dopo 14 anni: progetto da 260 posti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – rinasce il maxi-parcheggio interrato Cornelia. La struttura, chiusa da oltre 14 anni, entro due anni e mezzo dovrebbe riaprire al pubblico. Almeno secondo le volonta’ dell’amministrazione Capitolina che sull’argomento, questa mattina, ha organizzato una commissione Mobilita’ alla presenza del vicesindaco e assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese. Il parcheggio interrato di circonvallazione Cornelia, nell’area ovest di Roma, fu realizzato a cavallo del 2000 come opera accessoria al prolungamento della linea A da Ottaviano a Battistini. “Fu costruito- ha spiegato stamattina il presidente della commissione Enrico Stefàno- con una tecnica di automazione che praticamente non ha mai funzionato. I veicoli venivano lasciati dai proprietari e un meccanismo automatico li ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma –il maxi-interrato. La struttura, chiusa da oltre 14, entro duee mezzo dovrebbe riaprire al pubblico. Almeno secondo le volonta’ dell’amministrazione Capitolina che sull’argomento, questa mattina, ha organizzato una commissione Mobilita’ alla presenza del vicesindaco e assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese. Ilinterrato di circonvallazione, nell’area ovest di Roma, fu realizzato a cavallo del 2000 come opera accessoria al prolungamento della linea A da Ottaviano a Battistini. “Fu costruito- ha spiegato stamattina il presidente della commissione Enrico Stefàno- con una tecnica di automazione che praticamente non ha mai funzionato. I veicoli venivano lasciati dai proprietari e un meccanismo automatico li ...

