Contro lo stress bastano 20 minuti al giorno nella natura

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ventialimmersisono una pillolalosecondo uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology Non servono le sterminate foreste dell’Amazzonia. E’ sufficiente anche un parco urbano. Anche per soli 20al. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, un contatto costante con la… L'articolo Corriere Nazionale.

Spina3Spina : @PBalabam @nichilismattivo @_SoloGian_ caro Prof, il termine 'logorio' è stato annichilito dal termine inglese 'str… - TheItalianTimes : La popolare influencer #ChiaraFerragni racconta su #Instagram del supporto psicologico contro ansia e stress e di q… - MD37035785 : @Dritez54 E niente le ho appena sclerato contro tanto non mi risponderà ma almeno ho sfogato un po’ di stress e rab… - LucianaCiolfi : @Nonha_stata Origami facili e divertenti: ottimo antidoto contro lo stress - CinqueColonne : La proposta è dell’artista Colline di tristezza, ed è rivolta al Presidente Mattarella e tratta di rage room e cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro stress

Prima Mantova

...del canile che invitano ad una maggiore attenzione per evitare che l'animale subisca lo...regionale che promuove e disciplina la loro tutela condannando qualsiasi atto di crudeltàdi essi,...Molti degli uccelli scoperti, sono stati trovati morti a causa dellodella cattura e della ...uno dei "Black Spot" individuati dal Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti...Il caso GameStop è stato presentato come la rivincita dei piccoli investitori nei confronti dei grandi investitori. Davide contro Golia: un’affermazione dei più deboli nei confronti di hedge funds e b ...In aumento i casi di ansia a causa delle restrizioni per limitare i contagi da coronavirus; ecco alcuni consigli per combatterla in casa.