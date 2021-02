Contrabbando di farmaci anti-Covid | sequestrate 24mila pillole all’aeroporto di Fiumicino provenienti dall’Africa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I carabinieri del nucleo Aifa, con il supporto del Nas di Roma e della dogana, hanno sequestratodicirca 23.500e 180 confezioni di flaconi, per un valore di circa 80mila euro. Le pillone,, di naturabiotica enfiammatoria,piretica ad uso umano, erano destinate anche per la terapia-19. “I predetti– scrivono in una nota i Nas – trasportati clandestinamente all’interno di bagagli di un cittadino africano, erano sprovvisti di idonea certificazione medico sanitaria, delle prescritte autorizzazioni ministeriali, talvolta anche privi dell’indicazione dei componenti dei principi attivi costituenti e della loro origine, ...