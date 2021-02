Conte ha ragione | bisogna sedersi al tavolo e salvare il buono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) di Massimiliano Verona Alla fine secondo me Matteo Renzi, con tutti i suoi giannizzeri, avevano programmato tutto. Per mesi si sono trincerati dietro un assordante silenzio per poi uscire fuori quando l’accordo con l’Europa, per avere i soldi del Recovery plan, era cosa fatta eva partecipare alla grande pappatoia. I sopraccitati signori hanno accettato l’incarico di Draghi a scatola chiusa, pensando che ormai il loro incubo fosse passato. Invece l’uscita di, davanti ad un tavolino improvvisato, pieno di microfoni, ha spiazzato tutti. E dall’alto della sua onestà intellettuale ha cercato di far ragionare l’ala dura e pura del M5s. Infatti fino a quel momento i vari Di Battista, Barbara Lezzi, Nicola Morra, Vito Crimi dalle loro pagine Facebook ripetevano all’unisono che Draghi non avrebbe mai ottenuto la loro fiducia. E come dare loro ...