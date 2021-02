Conte guiderà la delegazione M5s da Draghi. Passaggio di consegne, bomba politica: dopo le dimissioni si prende la sinistra (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ci sarà anche Giuseppe Conte nella delegazione del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, nel faccia a faccia con il premier incaricato Mario Draghi. La conferma, a sorpresa, è arrivata nella serata di venerdì e testimonia, di fatto, il Passaggio di consegne già annunciato in qualche modo dal premier dimissionario nel suo ultimo discorso agli italiani in piazza giovedì a pranzo. "Io ci sono e ci sarò", aveva spiegato l'avvocato ai grillini, auto-proclamandosi di fatto il capo politico (e probabile candidato premier alle prossime elezioni) di una coalizione di centrosinistra che andrebbe da LeU al Pd passando, appunto, per i 5 Stelle. La presenza di Conte nella delegazione rilancia in qualche modo anche l'ipotesi, ventilata da più parti, di un suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ci sarà anche Giuseppenelladel Movimento 5 Stelle a Montecitorio, nel faccia a faccia con il premier incaricato Mario. La conferma, a sorpresa, è arrivata nella serata di venerdì e testimonia, di fatto, ildigià annunciato in qualche modo dal premier dimissionario nel suo ultimo discorso agli italiani in piazza giovedì a pranzo. "Io ci sono e ci sarò", aveva spiegato l'avvocato ai grillini, auto-proclamandosi di fatto il capo politico (e probabile candidato premier alle prossime elezioni) di una coalizione di centroche andrebbe da LeU al Pd passando, appunto, per i 5 Stelle. La presenza dinellarilancia in qualche modo anche l'ipotesi, ventilata da più parti, di un suo ...

matteorenzi : Questa insistita personalizzazione su Conte tradisce il vero problema. Che non è il nome del premier, ma la direzio… - PietroSalvatori : No Mes e Reddito di cittadinanza: i paletti M5s a Draghi Grillo guiderà la delegazione. Conte cerca una via d'usci… - tigrelt : RT @DiDimiero: L'incarico a Draghi ha dato uno scossone alle formazioni politiche. Il Pd, abbandonato Conte, si è subito schierato con l'ex… - Melonspaul : RT @Clezia90039499: Domani @berlusconi Guiderà la delegazione di F.i. al Quirinale ma non stava male? Non era gravissimo? Ah no soltanto qu… - dangelo_luciana : RT @Clezia90039499: Domani @berlusconi Guiderà la delegazione di F.i. al Quirinale ma non stava male? Non era gravissimo? Ah no soltanto qu… -