Conte fatto a pezzi: “Molti grillini lo odiano. Meglio che torni a fare il prof”. Meli a valanga (Di venerdì 5 febbraio 2021) Maria Teresa Meli, editorialista del Correre della Sera, massacra, letteralmente, Giuseppe Conte a “L’Aria che tira”, senza reticenze. “Giuseppe Conte è una pia illusione del Pd e di una parte dei grillini, l’altra parte lo odia, francamente lo detesta”. Così la Meli è intervenuta al talk politico condotto da Myrta Merlino su La7. Non è stata “parca” di complimenti verso l’ex premier, al quale augura il ritorno a Firenze. La Meli “smonta” Conte Per analizzare l’attuale scenario politico, che vede Mario Draghi in procinto di formare un nuovo governo, la Meli fa una serie di considerazioni: “Innanzitutto io il paragone tra il predellino di Silvio Berlusconi e il tavolino di ieri non riesco a farlo, lo trovo ridicolo. Stiamo parlando del Cav alla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Maria Teresa, editorialista del Correre della Sera, massacra, letteralmente, Giuseppea “L’Aria che tira”, senza reticenze. “Giuseppeè una pia illusione del Pd e di una parte dei, l’altra parte lo odia, francamente lo detesta”. Così laè intervenuta al talk politico condotto da Myrta Merlino su La7. Non è stata “parca” di complimenti verso l’ex premier, al quale augura il ritorno a Firenze. La“smonta”Per analizzare l’attuale scenario politico, che vede Mario Draghi in procinto di formare un nuovo governo, lafa una serie di considerazioni: “Innanzitutto io il paragone tra il predellino di Silvio Berlusconi e il tavolino di ieri non riesco a farlo, lo trovo ridicolo. Stiamo parlando del Cav alla ...

