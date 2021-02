Consumi, Federdistribuzione “Serve piano incentivi per rilancio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un 2020 di evidente sofferenza, la distribuzione non alimentare subisce importanti perdite di fatturato anche nelle prime settimane del 2021. Oltre a una partenza sottotono dei saldi, continuano a incidere negativamente le chiusure dei centri commerciali nei fine settimana, una misura che appare sempre più incomprensibile alla luce della quasi totalità delle regioni italiane in zona gialla e che comporta gravi ripercussioni su molte categorie merceologiche del non alimentare”. Lo afferma Carlo Alberto Buttarelli, direttore relazioni con la Filiera e Ufficio Studi di Federdistribuzione, commentando i dati relativi alle vendite di dicembre diffusi oggi dall'Istat, che certificano una forte flessione per il commercio al dettaglio. “A farne le spese sono soprattutto le grandi superfici con gli ipermercati che registrano una flessione annua del -2,7% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un 2020 di evidente sofferenza, la distribuzione non alimentare subisce importanti perdite di fatturato anche nelle prime settimane del 2021. Oltre a una partenza sottotono dei saldi, continuano a incidere negativamente le chiusure dei centri commerciali nei fine settimana, una misura che appare sempre più incomprensibile alla luce della quasi totalità delle regioni italiane in zona gialla e che comporta gravi ripercussioni su molte categorie merceologiche del non alimentare”. Lo afferma Carlo Alberto Buttarelli, direttore relazioni con la Filiera e Ufficio Studi di, commentando i dati relativi alle vendite di dicembre diffusi oggi dall'Istat, che certificano una forte flessione per il commercio al dettaglio. “A farne le spese sono soprattutto le grandi superfici con gli ipermercati che registrano una flessione annua del -2,7% ...

