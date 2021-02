Consultazioni, Renzi: “Iv sosterrà Draghi indipendentemente da ministri tecnici e politici” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di Consultazioni oggi, 5 febbraio, per il premier incaricato Mario Draghi. Per la giornata di oggi sono previsti incontri con Autonomie, LeU, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia. Nel primo giorno di Consultazioni, ieri, Draghi si è interfacciato con i gruppi più piccoli, che si sono dette pronte a sostenere l’esecutivo guidato da Draghi. Sorvegliato speciale è il M5s, sempre più diviso. Fratelli d’Italia ha preannunciato l’astensione. E’ giunto nelle ultime ore, invece l’annuncio dell’appoggio incondizionato di Draghi da parte di Italia Viva. >> Salvini: «Draghi dovrà scegliere tra la Lega e i 5 Stelle», “molla” l’alleata Meloni? Renzi appoggerà il governo Draghi senza veti sui ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno dioggi, 5 febbraio, per il premier incaricato Mario. Per la giornata di oggi sono previsti incontri con Autonomie, LeU, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia. Nel primo giorno di, ieri,si è interfacciato con i gruppi più piccoli, che si sono dette pronte a sostenere l’esecutivo guidato da. Sorvegliato speciale è il M5s, sempre più diviso. Fratelli d’Italia ha preannunciato l’astensione. E’ giunto nelle ultime ore, invece l’annuncio dell’appoggio incondizionato dida parte di Italia Viva. >> Salvini: «dovrà scegliere tra la Lega e i 5 Stelle», “molla” l’alleata Meloni?appoggerà il governosenza veti sui ...

