Consultazioni, Meloni: «Non voteremo la fiducia, mai con Pd, M5s e Iv». Salvini vuole leghisti nel governo Draghi – La diretta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di Consultazioni per Mario Draghi, dopo l'affidamento da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella dell'incarico di formare un nuovo governo. Oggi l'ex numero uno della Bce dovrà confrontarsi con Autonomie, Liberi e uguali, Italia viva, Fratelli d'Italia, Partito democratico e Forza Italia. Farà la spola tra la Sala della Lupa e la biblioteca di Montecitorio, al fine di agevolare le operazioni di sanificazione degli spazi. Nel giro di Consultazioni di ieri, che ha visto l'avvicendarsi dei partiti e dei gruppi più piccoli, tutte le forze si sono dette pronte a sostenere il nuovo esecutivo. E anche oggi quasi tutti i partiti interpellati hanno dato segnali d'apertura, a eccezione di Fratelli d'Italia che ha preannunciato l'astensione. Osservati speciali rimangono il M5s, in cui tira aria di scissione, ...

