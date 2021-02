Consultazioni Draghi, Meloni: “FdI non voterà fiducia, mai al governo con Pd M5s e Iv. Salvini? Divisi altre volte, non giudico” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Abbiamo ribadito a Draghi che Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al suo governo, una scelta che non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti, ma l’Italia non è democrazia di Serie B”. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo le Consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. “Si va verso maggioranza che ci ha portato al disastro attuale, e FdI non andrà mai al governo con Pd, M5s e Renzi – ha aggiunto Meloni – Confermiamo questa convinzione, ma siamo pronti a dare una mano all’Italia come forza politica responsabile e patriottica”. E sulla decisione di Matteo Salvini di appoggiare l’ex presidente della Bce, Meloni ha risposto: “Sull’alleanza di centrodestra vedremo come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Abbiamo ribadito ache Fratelli d’Italia nonlaal suo, una scelta che non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti, ma l’Italia non è democrazia di Serie B”. Così la leader di FdI, Giorgia, dopo lecon il Presidente incaricato Mario. “Si va verso maggioranza che ci ha portato al disastro attuale, e FdI non andrà mai alcon Pd, M5s e Renzi – ha aggiunto– Confermiamo questa convinzione, ma siamo pronti a dare una mano all’Italia come forza politica responsabile e patriottica”. E sulla decisione di Matteodi appoggiare l’ex presidente della Bce,ha risposto: “Sull’alleanza di centrodestra vedremo come ...

