Consultazioni | Draghi incontra le delegazioni di Leu | Iv | FdI | Pd e Forza Italia | la diretta tv

AngeloSantoro : +++Draghi: 'Ah, dimenticavo: le consultazioni le farò in inglese'+++ - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - lorepregliasco : Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con Draghi. Segnale politico importante. #GovernoDraghi - Marco1999Busa : RT @DavelloStefano: Arrivato #Grillo a Roma per partecipare alle #consultazioni con #Draghi. Da “Mai con i poteri forti” a “Sì, sediamoci e… - M_Longini : E niente, non ce la faremo mai a scrollarci di dosso questo populismo a buon mercato e a spese degli altri. Governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Draghi

Siparietto tra Vittorio Sgarbi e Mario, giovedì sera, durante letra la delegazione di "Idea - Cambiamo" e il premier incaricato nella Sala della Regina, a Montecitorio. Il critico d'arte non si è accorto di aver ......da Mario. Non sono ancora giunte conferme ufficiali, ma non è da escludere che il garante del M5S possa far parte della delegazione e dunque partecipare personalmente alledi ...Secondo giorno di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Si inizia alle 11, col gruppo per le Autonomie e a seguire Liberi e Uguali. Alle 12.45 Italia viva, nel pomeri ...Nonostante l'apertura dei vertici di Grillo a Draghi, nei 5S c'è chi si oppone alle larghe intese. E non mancano gli attacchi al centrodestra ...