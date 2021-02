Consultazioni, anche Grillo e Casaleggio a Roma. «Per Draghi un voto su Rousseau» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di Consultazioni: i big arrivano nella capitale: dopo il fondatore del Movimento sbarca anche il presidente dell’associazione Rousseau. Sul fronte delle Consultazioni, oggi è il giorno dei partiti che più si sono spesi per Draghi: Italia viva, Pd e Forza Italia. Nel pomeriggio anche l’incontro del presidente incaricato con l’unico partito che al momento voterà sicuramente no a Draghi: Fratelli d’Italia Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di: i big arrivano nella capitale: dopo il fondatore del Movimento sbarcail presidente dell’associazione. Sul fronte delle, oggi è il giorno dei partiti che più si sono spesi per: Italia viva, Pd e Forza Italia. Nel pomeriggiol’incontro del presidente incaricato con l’unico partito che al momento voterà sicuramente no a: Fratelli d’Italia

dellorco85 : #Conte chapeau. Messaggio chiaro per il futuro e anche per le consultazioni. Era quello che serviva per sbloccare u… - matteorenzi : Noi vogliamo capire se @ItaliaViva è una forza politica le cui idee servono o no. Se affrontiamo i contenuti, arriv… - lorepregliasco : 'Disponibili anche a sostenere un governo istituzionale'. Segnali. #consultazioni - freechef : RT @il_cappellini: Grillo guiderà la delegazione M5S alle consultazioni con Draghi. Ci sarà anche un voto su Rousseau, ma con Grillo schier… - ilcorriereit : #GovernoDraghi , anche #BeppeGrillo al tavolo di confronto con #Draghi per le #consultazioni -