Conferenza stampa Pirlo: «Dybala e Ramsey out. Stiamo migliorando sotto molti aspetti»

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro il Roma. Le sue dichiarazioni Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Roma. Queste le parole del tecnico bianconero.

CHIAVE TATTICA – «Sarà una partita contro una delle squadre che gioca meglio in Italia, dovremo stare molto attenti. Sono bravi nelle ripartenze, hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere bravi a fare le preventive, per non dare loro la libertà di ripartire in contropiede».

MIGLIORAMENTI – «Siamo migliorati sotto l'aspetto mentale, il ko di San Siro ci ha aiutato a far capire che dovremo avere sempre grande concentrazione e che se non siamo al top diventa difficile contro tutti.

