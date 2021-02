Conferenza stampa Nicola: «Come si ferma l’Atalanta. Su Nkoulou…» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni Davide Nicola ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Le parole del tecnico del Torino. fermaRE l’Atalanta – «Sono forti nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anni sono in Champions, squadra collaudata e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E’ uno step migliorativo per noi». SEGNALI DALLA SQUADRA – «Vogliamo migliorare: abbiamo fatto tre gol e subito tre gol. Dobbiamo creare un equilibrio, costruendo di più e subendo meno. Le risposte avute sono positive, i ragazzi hanno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato inalla vigilia della gara contro. Ecco le sue dichiarazioni Davideha parlato inalla vigilia della gara contro. Le parole del tecnico del Torino.RE– «Sono forti nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anni sono in Champions, squadra collaudata e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E’ uno step migliorativo per noi». SEGNALI DALLA SQUADRA – «Vogliamo migliorare: abbiamo fatto tre gol e subito tre gol. Dobbiamo creare un equilibrio, costruendo di più e subendo meno. Le risposte avute sono positive, i ragazzi hanno ...

