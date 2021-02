Conferenza stampa Juric: «Contro l’Udinese sarà tosta. Out Ceccherini» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Conferenza stampa Juric: le parole del tecnico del Verona alla vigilia della sfida di campionato Contro l’Udinese Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato Contro l’Udinese. Le sue parole. UDINESE – «Mi aspetto una partita tosta. L’anno scorso avremmo meritato molto di più nel doppio confronto, invece quest’anno ci è andata bene. Arrivano da tanti risultati utili e difficilmente prendono gol. Hanno anche organizzazione difensiva, ma in generale sono molto organizzati. Ci aspetta una partita difficile, poi abbiamo perso Ceccherini, mentre Vieira e Sturaro stanno recuperando. Ma alla fine abbiamo fatto una buona settimana». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021): le parole del tecnico del Verona alla vigilia della sfida di campionatoIvanha parlato inalla vigilia della sfida di campionato. Le sue parole. UDINESE – «Mi aspetto una partita. L’anno scorso avremmo meritato molto di più nel doppio confronto, invece quest’anno ci è andata bene. Arrivano da tanti risultati utili e difficilmente prendono gol. Hanno anche organizzazione difensiva, ma in generale sono molto organizzati. Ci aspetta una partita difficile, poi abbiamo perso, mentre Vieira e Sturaro stanno recuperando. Ma alla fine abbiamo fatto una buona settimana». Leggi su ...

TuttoFanta: ??#VERONA, conferenza stampa: ?'Abbiamo perso #Ceccherini, mentre #Vieira e #Sturaro stanno recuperando'. ?'Con l'ac…