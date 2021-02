Confcommercio plaude agli aiuti della Regione Emilia Romagna per l' aeroporto Fellini

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio plaude

RiminiToday

della provincia di Riminial via libera dato dall'Unione Europea agli investimenti della Regione Emilia Romagna per l'aeroporto Fellini: 'Si tratta di una possibilità di enorme ...della provincia di Riminial via libera dato dall'Unione Europea agli investimenti della Regione Emilia Romagna per l'aeroporto Fellini. "Si tratta di una possibilità di enorme ..."Auspico che, come fatto in altre zone, il territorio si stringa attorno al suo aeroporto e lo sostenga con iniziative e azioni concrete”, sottolinea Indino ...Interventi straordinari su suolo pubblico, tassa di soggiorno e Tari: Confcommercio Provincia di Pisa plaude all'iniziativa del comune di estendere alcune ...