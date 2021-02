Con il Covid è diminuito lo spreco alimentare: -12% nel 2020. Ma si buttano ancora 5,2 milioni di tonnellate di cibo (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Italia nel 2020 lo spreco alimentare è diminuito, ma il dato è dovuto anche all’emergenza Covid-19 e, comunque, sono 5,2 milioni le tonnellate di cibo finite nella spazzatura, tra le mura domestiche e lungo tutta la filiera. Questo significa 9,7 miliardi di euro: 6 miliardi e 403 milioni di spreco alimentare nelle case italiane e oltre 3,2 miliardi di perdite sui campi, nel commercio e nella distribuzione. Sono i dati contenuti nel report di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability (su rilevazione Ipsos), diffusi in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, dalla Campagna spreco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Italia nello, ma il dato è dovuto anche all’emergenza-19 e, comunque, sono 5,2ledifinite nella spazzatura, tra le mura domestiche e lungo tutta la filiera. Questo significa 9,7 miliardi di euro: 6 miliardi e 403dinelle case italiane e oltre 3,2 miliardi di perdite sui campi, nel commercio e nella distribuzione. Sono i dati contenuti nel report di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability (su rilevazione Ipsos), diffusi in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello, dalla Campagna...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid: oggi 13.189 nuovi casi con 279mila tamponi. 477 i decessi - Noovyis : (Con il Covid è diminuito lo spreco alimentare: -12% nel 2020. Ma si buttano ancora 5,2 milioni di tonnellate di ci… - ass_coscioni : Oggi dalle ore 14:00 alle ore 15:00, l’Associazione Luca Coscioni organizza il webinar: #Covid19: Le nostre propost… -