Commisso sul Viola Park | «Sarà il centro sportivo più bello d’Europa»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel giorno dell’avvio dei lavori per ilRocco, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel giorno dell’avvio dei lavori per il. Le sue parole riportate da Firenze.it. COSTRUZIONE – «Il percorso è stato lungo, c’è molta gente da ringraziare. Ognuno di noi però è orgoglioso di quanto fatto finora, comincio da quanto ho detto quasi due anni fa: sono venuto in Italia a dare quanto mi ha dato, l’opportunità avuta grazie ai sacrifici di mia madre e mio padre di fare successo in America. Alla mia età mi sono detto: ora o mai più, e il calcio per me è sempre stato fondamentale. Senza di quello non avrei mai preso le borse di studio. Dopo tante ...

