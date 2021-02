Come sta Lamberto Sposini? Il post di Barbara D’Urso: “Vi saluta e vi ama tutti” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lei è una delle presentatrice televisive più conosciute del pubblico, lui è stato tra i giornalisti e conduttori televisivi sicuramente più amati e ricordati. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e Lamberto Sposini. Ormai lontano dal panorama televisivo, ricordiamo che Lamberto Sposini venne colpito nell’aprile del 2011, da un ictus seguito da una emorragia celebrale, mentre L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lei è una delle presentatrice televisive più conosciute del pubblico, lui è stato tra i giornalisti e conduttori televisivi sicuramente più amati e ricordati. Stiamo parlando di. Ormai lontano dal panorama televisivo, ricordiamo chevenne colpito nell’aprile del 2011, da un ictus seguito da una emorragia celebrale, mentre L'articolo NewNotizie.it.

renatobrunetta : Dentro Forza Italia si sta discutendo, come anche all’interno delle altre anime della nostra coalizione. Questo è u… - PiazzapulitaLA7 : 'L'Arabia Saudita sta cercando di attrarre investimenti internazionali e questo patto pone un problema. Come concil… - Eurosport_IT : 3/2/21: Moratti: “#Suning non può più supportare l’#Inter” 4/2/21 Per il Financial Times, Suning deve ripagare $1… - anna30048679 : RT @AlfonsoFuggetta: Quanta ipocrisia e falsità sta emergendo in queste ore. Quanta disonestà intellettuale. Gente che cambia idea come ban… - Riccardo_Tim : RT @AlfonsoFuggetta: Quanta ipocrisia e falsità sta emergendo in queste ore. Quanta disonestà intellettuale. Gente che cambia idea come ban… -