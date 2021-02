Colori regioni Covid | Sardegna verso la zona gialla La nuova mappa dell' Italia

29luglio1971 : RT @qn_lanazione: Il #Covid e i colori delle regioni: Toscana sarà zona gialla, Umbria verso il rosso. Tutti gli aggiornamenti, atteso verd… - infoitinterno : Nuovi colori per le regioni italiane: si va tutti verso la zona gialla, le novità - infoitinterno : Da oggi cambia tutto | chi rischia la zona rossa? Ecco i nuovi colori delle regioni - infoitinterno : Colori Regioni, oggi si decide: due aree verso la zona rossa - infoitinterno : Oggi si decidono i colori delle regioni: Puglia e Sardegna verso zona gialla, Umbria arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Dovrebbe essere confermato il dato della scorsa settimana. Per quanto riguarda le eventuali modifiche aidelle, la Sardegna potrebbe passare dall'arancione al giallo, mentre dovrebbero rimanere arancioni Puglia, Sicilia e provincia di Bolzano... per la formazione del quale sono attualmente in corso le consultazioni - emetterà delle ordinanze che porteranno al cambiamento o alla conferma del "colore" delle. Stando ai dati emersi nei ...È trascorsa meno di una settimana da quando la Lombardia è passata dalla zona arancione alla zona gialla, ma il governatore Attilio Fontana già chiede di più: insieme all’assessore lombardo allo Svilu ...Bollettino coronavirus di oggi: In calo i nuovi positivi e i decessi. "Il nostro indice Rt è a 0,67. L'incidenza su 100mila abitanti è a 113". Il governatore festeggia il via libera allo sci da lunedì ...