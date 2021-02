Clubhouse, entra anche Zuckemberg: ‘reazione inaspettata’ del social (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella nuova piattaforma Clubhouse è stato incluso anche Mark Zuckemberg. Il fondatore di Facebook ha partecipato a una conferenza: “reazione” inaspettata del social. Nel giro di pochi giorni è cresciuta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella nuova piattaformaè stato inclusoMark. Il fondatore di Facebook ha partecipato a una conferenza: “reazione” inaspettata del. Nel giro di pochi giorni è cresciuta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

stefanocorrada : RT @NGeniali: Parlare con Fiorello di Mario #Draghi e di #Sanremo in una Clubhouse dove si entra solo su invito - lalala64057318 : Clubhouse è come le sfilate di alta moda si entra su invito ma ci sono tutti ?????????????? #clubhouse - BrugolaDigitAle : Immaginatevi Renzi che entra in clubhouse ed incomincia a parlare in inglese. - infoitscienza : Clubhouse social network, la piattaforma 'solo audio': come si entra? - stefanoparrella : Ma se su #Clubhouse si entra solo su invito , cosa continuate a chiedere di essere seguiti? -