ClubHouse, anche in Italia il social basato sulla voce (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi siamo tutti connessi per via della pandemia ma ClubHouse piace perch una vera innovazione, un idea genuina e vincente . Parola di Marta Basso , LinkedIn Top Voice 2020, anima veneta e ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi siamo tutti connessi per via della pandemia mapiace perch una vera innovazione, un idea genuina e vincente . Parola di Marta Basso , LinkedIn Top Voice 2020, anima veneta e ...

franzrusso : #Clubhouse ?? è il fenomeno del momento e sta spopolando anche in Italia, sebbene sia ancora solo per iOS. Ma ci son… - daniele_erler : Nel frattempo anche #MarkZuckerberg si è fatto un giro su #clubhouse.. ora la copierà o la comprerà? - teknoring_com : Discutere di progettualità, nuovi interessi e magari anche dei problemi del #superbonus Su #ClubHouseApp c'è davve… - antoniodini : Ecco a voi tilde 08: 'Io so’ io e l’altro è l’altro' Sembra una puntata fatta con i piedi, ma in realtà parliamo… - fm_is : @mpietropoli Attendo allora la seconda parte del tuo articolo su Clubhouse (anche se questo tweet mi dice qualcosa) -