Clienti WindTre: Arrivano le rimodulazioni da marzo 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tanto entusiasmo per le offerte WindTre ma il tutto è stato tristemente interrotto dalla notizia di alcune rimodulazioni. Infatti pare proprio che l' ex brand 3 Italia stia inviando ai suoi Clienti un SMS informativo che riguarda l'operazione di rimodulazione per uniformare i sistemi dell'operatore, come il meccanismo di extrasoglia dati, in vigore da fine Gennaio 2021, ma che in questo caso coinvolgerà un nuovo scaglione di Clienti da marzo 2021. In realtà, WindTre aveva cominciato la sua campagna informativa su questa nuova modifica unilaterale di contratto riguardante nello specifico coloro che erano rimasti nei sistemi dell'ex brand 3 già dallo scorso 14 Dicembre 2020, con una comunicazione sul suo sito ufficiale, che indicava come avvio della ...

