Cinema in lutto: morto Mike Henry, l’iconico Tarzan degli anni ’60 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mike Henry, morto a 84 anni, era noto per aver interpretato Tarzan nella trilogia Cinematografica negli anni Sessanta. La morte è avvenuta l’8 gennaio 2021, ma la famiglia ne ha diffuso solo ora la notizia. Non solo attore, Mike Henry era anche giocatore della National Football League. Mike Henry è morto l’8 gennaio di quest’anno, all’ospedale Saint Joseph Medical Center di Burbunk, in California, all’età di 84 anni. Ne ha comunicato la morte Variety.com. Era affetto dal morbo di Parkinson, generato in primo luogo da un terribile colpo alla testa subito durante una partita. Il colpo gli procurò delle lesioni che lo costrinsero al ritiro e che furono poi causa ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)a 84, era noto per aver interpretatonella trilogiatografica negliSessanta. La morte è avvenuta l’8 gennaio 2021, ma la famiglia ne ha diffuso solo ora la notizia. Non solo attore,era anche giocatore della National Football League.l’8 gennaio di quest’anno, all’ospedale Saint Joseph Medical Center di Burbunk, in California, all’età di 84. Ne ha comunicato la morte Variety.com. Era affetto dal morbo di Parkinson, generato in primo luogo da un terribile colpo alla testa subito durante una partita. Il colpo gli procurò delle lesioni che lo costrinsero al ritiro e che furono poi causa ...

Mariallages1 : Mia zia dopo il funerale di mia nonna è andata dritta a lavorare; La cugina di mia madre dopo la morte del padre è… - laura_daisy2003 : @ValentinaC Non ti sbagli. Io ho trovato macabro anche il momento della lanterna ieri sera. Cinema su un lutto vero… - Sport_Fair : Il mondo del cinema a lutto Morta l'ultima attrice in vita del kolossal #BenHur - infoitcultura : Lutto nel mondo del cinema: morto Hal Holbrook volto di Into The Wild - infoitcultura : Lutto nel mondo del cinema: morto a soli 44 anni l’attore Dustin Diamond -