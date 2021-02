Cina, maschi troppo effeminati: la virilità si insegna a scuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Coltivare la mascolinità». È l’obiettivo del governo cinese che propone, attraverso la scuola, un «piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Il metodo scelto dal ministero dell’Istruzione di Pechino è prima di tutto l’aumento dei corsi di educazione fisica nelle scuole. Servirebbero a battere la scarsa virilità che, secondo le autorità, dimostrerebbero i ragazzi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Coltivare la mascolinità». È l’obiettivo del governo cinese che propone, attraverso la scuola, un «piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Il metodo scelto dal ministero dell’Istruzione di Pechino è prima di tutto l’aumento dei corsi di educazione fisica nelle scuole. Servirebbero a battere la scarsa virilità che, secondo le autorità, dimostrerebbero i ragazzi.

Roger85674604 : RT @GiulioTerzi: «Piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Il Ministero dell’Istruzione di Pechino è preoccupato per… - GaiaGaudenzi : RT @GiulioTerzi: «Piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Il Ministero dell’Istruzione di Pechino è preoccupato per… - Vento_lin : RT @GiulioTerzi: «Piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Il Ministero dell’Istruzione di Pechino è preoccupato per… - Gino83247720 : RT @GiulioTerzi: «Piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Il Ministero dell’Istruzione di Pechino è preoccupato per… - prestia_fabio : RT @GiulioTerzi: «Piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Il Ministero dell’Istruzione di Pechino è preoccupato per… -