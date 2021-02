Cina, il governo organizza “corsi di virilità” a scuola. La campagna che spacca il Paese (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Cina si è accesa la discussione intorno al piano del ministero dell’Educazione per dei “corsi di virilità” che puntano a “prevenire la femminizzazione degli adolescenti maschi” nelle scuole. Il progetto prevede l’aumento del numero di insegnanti di educazione fisica nelle scuole e la promozione di modelli “mascolini” tra i giovani. Come riporta l’agenzia Agi, il piano è stato sviluppato dopo la proposta un membro della Conferenza consultiva del Parlamento, Si Zefu, che lo scorso maggio aveva criticato il comportamento “troppo timido e sdolCinato” dei ragazzi. Le cause di questa “presunta scarsa virilità” sarebbero l’eccesso di insegnanti donne nelle scuole e l’affermazione di personaggi come le star del K-Pop o la ‘boy band’ dei TF Boys in televisione, nel cinema e nella musica. Il presidente ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Insi è accesa la discussione intorno al piano del ministero dell’Educazione per dei “di” che puntano a “prevenire la femminizzazione degli adolescenti maschi” nelle scuole. Il progetto prevede l’aumento del numero di insegnanti di educazione fisica nelle scuole e la promozione di modelli “mascolini” tra i giovani. Come riporta l’agenzia Agi, il piano è stato sviluppato dopo la proposta un membro della Conferenza consultiva del Parlamento, Si Zefu, che lo scorso maggio aveva criticato il comportamento “troppo timido e sdolto” dei ragazzi. Le cause di questa “presunta scarsa” sarebbero l’eccesso di insegnanti donne nelle scuole e l’affermazione di personaggi come le star del K-Pop o la ‘boy band’ dei TF Boys in televisione, nel cinema e nella musica. Il presidente ...

