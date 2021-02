Chiara Ferragni, per la prima volta online il racconto del parto di Leone: «Lacrime e felicità» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tante domande, infine una risposta. Chiara Ferragni, che il mese prossimo dovrebbe partorire il suo secondo figlio, una bambina di cui ancora non ha rivelato il nome, ha deciso di raccontare online la nascita del primo figlio. «Abbiamo trascorso la grande maggioranza della gravidanza tra Milano e Los Angeles, per trasferirci definitivamente a LA quando sono entrata nella ventinovesima settimana, così che io potessi partorire là. Fino alla trentaduesima settimana è stata la gravidanza più semplice di sempre», ha scritto la Ferragni sul proprio profilo Instagram. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tante domande, infine una risposta. Chiara Ferragni, che il mese prossimo dovrebbe partorire il suo secondo figlio, una bambina di cui ancora non ha rivelato il nome, ha deciso di raccontare online la nascita del primo figlio. «Abbiamo trascorso la grande maggioranza della gravidanza tra Milano e Los Angeles, per trasferirci definitivamente a LA quando sono entrata nella ventinovesima settimana, così che io potessi partorire là. Fino alla trentaduesima settimana è stata la gravidanza più semplice di sempre», ha scritto la Ferragni sul proprio profilo Instagram.

HankHC91 : RT @FinestreArte: Nuova visita museale per Chiara Ferragni che va per la prima volta all’Ambrosiana di Milano e invita tutti ad andarla a v… - FinestreArte : Nuova visita museale per Chiara Ferragni che va per la prima volta all’Ambrosiana di Milano e invita tutti ad andar… - TuttoQuaNews : RT @Primaonline: Gli Uffizi si confermano il primo museo italiano su Instagram. E col post di Chiara Ferragni con la Venere del Botticelli… - SW4YSIS : non io che piango per il post di chiara ferragni sul parto di leo - Lilith2209 : Non so se avete letto il post di Chiara Ferragni riguardo il parto di Leo, ma io ormai sono in una valle di lacrime -