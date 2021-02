Chiara Ferragni e Fedez, la nuova ecografia della bimba in arrivo. I fan notano un dettaglio: «Guarda le labbra…» (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Pochi minuti fa, l’imprenditrice digitale ha condiviso un nuovo scatto della figlioletta in arrivo. Nell’immagine, un primo piano della piccola che dovrebbe nascere tra un mese e mezzo. Nella didascalia, Chiara Ferragni scrive: «Potrebbe avere le labbra del papà». Immediati i commenti dei fan: «È vero, è la bocca di Fedez». E ancora: «Bellissima, è uguale al papà». E c’è chi ci vede anche il nonno paterno: «Assomiglia anche a nonno Franco, è davvero una baby Fedez». Intanto, cresce l’attesa per la nascita della secondogenita di casa Lucia-Ferragni. Il nome della bimba è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Pochi minuti fa, l’imprenditrice digitale ha condiviso un nuovo scattofiglioletta in. Nell’immagine, un primo pianopiccola che dovrebbe nascere tra un mese e mezzo. Nella didascalia,scrive: «Potrebbe avere le labbra del papà». Immediati i commenti dei fan: «È vero, è la bocca di». E ancora: «Bellissima, è uguale al papà». E c’è chi ci vede anche il nonno paterno: «Assomiglia anche a nonno Franco, è davvero una baby». Intanto, cresce l’attesa per la nascitasecondogenita di casa Lucia-. Il nomeè ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Musei: Instagram, Ferragni con Venere di Botticelli porta gli Uffizi oltre i 600mila follower

Anche grazie al traino dell'amatissima ed iconica "Nascita di Venere" di Sandro Botticelli, complice lo scatto della top influencer Chiara Ferragni, gli Uffizi superano la soglia dei 600mila follower su Instagram e si confermano il primo museo italiano per numero di seguaci sulla piattaforma. Impetuosa è stata la crescita delle ...

Chiara Ferragni si lancia nella... gravi-danza: all'ottavo mese balla (e twerka) col pancione. Guarda il video

Chiara Ferragni è nelle fasi finali delle sua seconda gravidanza e Fedez la convince a lanciarsi in un balletto - con tanto di twerking - nonostante il pancione diventi ...

