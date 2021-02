Chiara Ferragni alla Pinacoteca Ambrosiana per condividere e promuovere l’arte italiana sul web (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’importante imprenditrice digitale ha visitato, nel rispetto delle normative anti-Covid, uno dei più prestigiosi e antichi musei della città di Milano, che conserva al suo interno capolavori di autori quali Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello Sanzio, Bramantino, Bernardino Luini, Sandro Botticelli e molti altri. Il percorso ha preso inizio dalla Sala Federiciana, dove sono esposti il Musico e i disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci; quindi, passando per il Peristilio, è continuato al primo piano, dove Chiara Ferragni si è soffermata davanti al Cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello e, successivamente, alla Canestra di frutta di Caravaggio. La visita si è conclusa in sala della Rosa, dove un responsabile scientifico della Biblioteca Ambrosiana le ha mostrato tre fra i ... Leggi su domanipress (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’importante imprenditrice digitale ha visitato, nel rispetto delle normative anti-Covid, uno dei più prestigiosi e antichi musei della città di Milano, che conserva al suo interno capolavori di autori quali Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello Sanzio, Bramantino, Bernardino Luini, Sandro Botticelli e molti altri. Il percorso ha preso inizio dSala Federiciana, dove sono esposti il Musico e i disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci; quindi, passando per il Peristilio, è continuato al primo piano, dovesi è soffermata davanti al Cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello e, successivamente,Canestra di frutta di Caravaggio. La visita si è conclusa in sala della Rosa, dove un responsabile scientifico della Bibliotecale ha mostrato tre fra i ...

repubblica : Uffizi, boom di follower su Instagram. Venere di Botticelli superstar grazie a Chiara Ferragni - Primaonline : Gli Uffizi si confermano il primo museo italiano su Instagram. E col post di Chiara Ferragni con la Venere del Bott… - CaputoItalo : To be Chiara Ferragni a cura di Stefano Donno : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI | La proposta di matrimonio - CaputoItalo : To be Chiara Ferragni a cura di Stefano Donno : De nueve a nueve con Chiara Ferragni - CaputoItalo : To be Chiara Ferragni a cura di Stefano Donno : Chiara Ferragni, Fedez, nuda, scarpe: la blogger r... -