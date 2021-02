Chi sono i tecnici che potrebbero entrare nel governo Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) ? Le ipotesi dopo il primo giorno di consultazioni. Sembra ormai certo che Mario Draghi sarà il prossimo Presidente del Consiglio: l’ex Presidente della Banca Centrale Europea ha incassato il sostegno della coalizione che reggeva Conte, di Forza Italia e forse anche della Lega, uno degli ultimi nodi da sciogliere. Il principale resta quello legato alla formazione della squadra di governo. Draghi dovrebbe procedere con la formazione di un governo misto, formato da politici e tecnici: ma chi sono? La formazione del governo Draghi: l’esecutivo sarà più tecnico che politico Lo schema generale per la formazione del nuovo governo sembra abbastanza chiaro. Se effettivamente dalla sua Draghi dovesse avere Pd, M5s LeU ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) ? Le ipotesi dopo il primo giorno di consultazioni. Sembra ormai certo che Mariosarà il prossimo Presidente del Consiglio: l’ex Presidente della Banca Centrale Europea ha incassato il sostegno della coalizione che reggeva Conte, di Forza Italia e forse anche della Lega, uno degli ultimi nodi da sciogliere. Il principale resta quello legato alla formazione della squadra didovrebbe procedere con la formazione di unmisto, formato da politici e: ma chi? La formazione del: l’esecutivo sarà più tecnico che politico Lo schema generale per la formazione del nuovosembra abbastanza chiaro. Se effettivamente dalla suadovesse avere Pd, M5s LeU ...

matteosalvinimi : Si parla di 'responsabilità', 'costruttori', 'salvezza nazionale', ma poi continuano a rivolgersi così verso la Leg… - martaottaviani : Presidente @GiuseppeConteIT , lo squallido tavolino davanti a palazzo #Chigi è un insulto alle istituzioni e ai col… - lorepregliasco : Finalmente sono spariti 'contenuti' e 'temi' e si parla di persone. Per chi fosse distratto, 'governo politico' sig… - mara__mg4 : @__Bread_____ No purtroppo ci sono ste persone che non sappiamo chi siano e mandano aerei a “sorpresa”. Comunque è… - IoCivico : RT @ToxMagato: @BelpietroTweet Gli unici falliti sono i pennivendoli di parte come te, pensa hanno talmente sbagliato che sono riusciti a s… -