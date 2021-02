Chi sono i riscrittori e le riscrittrici della contemporaneità in Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura dell’immaginario contemporaneo. Nella nostra operazione di riscrittura dell’immaginario contemporaneo attraverso articoli, video, narrazioni, opere d’arte, illustrazione e fumetto, fotografie, abbiamo istituito anche un Premio che, nella sua prima edizione ha voluto premiare Bebe Vio: “Quest’anno, il Premio ReWriters 2020 va a Bebe Vio, giovane donna e grande atleta che, con la sua stessa vita, e con l’impegno quotidiano svolto insieme alla sua associazione art4sport, non solo sta cambiando la percezione che il mondo ha della disabilità ma sta riscrivendo la storia dello sport e, attraverso questo, anche di ciò che si può fare delle proprie risorse, dei propri sogni, della propria esistenza”. La top ten 2020, tutti ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura dell’immaginario contemporaneo. Nella nostra operazione di riscrittura dell’immaginario contemporaneo attraverso articoli, video, narrazioni, opere d’arte, illustrazione e fumetto, fotografie, abbiamo istituito anche un Premio che, nella sua prima edizione ha voluto premiare Bebe Vio: “Quest’anno, il Premio ReWriters 2020 va a Bebe Vio, giovane donna e grande atleta che, con la sua stessa vita, e con l’impegno quotidiano svolto insieme alla sua associazione art4sport, non solo sta cambiando la percezione che il mondo hadisabilità ma sta riscrivendo la storia dello sport e, attraverso questo, anche di ciò che si può fare delle proprie risorse, dei propri sogni,propria esistenza”. La top ten 2020, tutti ...

