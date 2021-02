"Che roba è diventata oggi Amici". Alessandra Celentano, parole pesanti: Maria De Filippi ora che dice? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tranchant fino a essere provocatoria, come suo solito. Secondo Alessandra Celentano, storica insegnante di danza classica ad Amici, il talent show inventato da Maria De Filippi giunto alla 20esima edizione "è diventato una sorta di ufficio di collocamento". parole abbastanza pesanti, per chi come lei ha sempre creduto nella forza dell'arte, qual è il balletto, e in nome di questa disciplina non ha mai fatto sconti a nessun allievo. Arrivando, anzi a brutalizzarne più d'uno e a troncare i sogni di molti altri, spesso e volentieri davanti agli altri ragazzi e al pubblico in studio e a milioni di telespettatori da casa. La frase della Celentano, però, va contestualizzata. Intervistata su Danzasì, non ha nascosto quanto il programma sia cambiato nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tranchant fino a essere provocatoria, come suo solito. Secondo, storica insegnante di danza classica ad, il talent show inventato daDegiunto alla 20esima edizione "è diventato una sorta di ufficio di collocamento".abbastanza, per chi come lei ha sempre creduto nella forza dell'arte, qual è il balletto, e in nome di questa disciplina non ha mai fatto sconti a nessun allievo. Arrivando, anzi a brutalizzarne più d'uno e a troncare i sogni di molti altri, spesso e volentieri davanti agli altri ragazzi e al pubblico in studio e a milioni di telespettatori da casa. La frase della, però, va contestualizzata. Intervistata su Danzasì, non ha nascosto quanto il programma sia cambiato nel ...

borghi_claudio : @Musso___ Sta roba ha abbastanza senso ma non è detto che il m5s dica di no. Hanno ingoiato tutto potrebbero pure i… - mante : Chiesto a mia figlia di Clubhouse. Stessa risposta: roba da vecchi @gluca «Chiedo a mio figlio cosa ne pensa di Cl… - espressonline : La Flat tax è roba da Secondo e Terzo mondo. Proporla è una follia tecnica oltre che un'ingiustizia. - Lukish25 : Scusate ma Dimitrov che roba ha tirato fuori? Non capisco veramente come abbia fatto a buttarla di la in recupero.… - _IL_DIGA_ : Cioè ha preso la sufficienza su quella roba che ha cucinato? #cortesiepergliospiti -