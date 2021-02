Che Dio ci aiuti a rischio gli ultimi episodi | “Abbiamo avuto tanti rallentamenti”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Come ogni produzione, anche quella di Che Dio cista facendo i conti con il Covid. Gli attori avevano assicurato che la messa in onda non sarebbe slittata e in effetti glistanno seguendo il calendario; tuttavia ci sono stati alcunie sul set si lavora ancora faticosamente. Le riprese proseguono, in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.