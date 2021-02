Champions League, dal 2024 più italiane e nuovo format come un torneo all’americana (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cambia format la Champions League dal 2024 che sarà a 36 squadre. L'anticipazione è della Gazzetta dello Sport che anticipa anche un gruppone unico, una classifica globale. Partite di sola andata, minimo 10, massimo 17 per chi arriva in finale. Questo il progetto Uefa che prevede anche l’aumento delle partecipanti: da 32 a 36 ma soltanto 10 partite (di andata) per ognuna: 5 in casa, 5 in trasferta. Tante sfide modeste o inutili che potrebbero ridurre il fascino di un torneo insuperabile quando comincia l’eliminazione diretta. Non ancora definito il criterio per scegliere le 4 squadre supplementari probabile un cammino via playoff. Sarà uno dei temi più controversi: i campionati top sognano almeno 5 club in Champions, ora sarà possibile. Quindi in Italia la Serie A premierà anche la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cambialadalche sarà a 36 squadre. L'anticipazione è della Gazzetta dello Sport che anticipa anche un gruppone unico, una classifica globale. Partite di sola andata, minimo 10, massimo 17 per chi arriva in finale. Questo il progetto Uefa che prevede anche l’aumento delle partecipanti: da 32 a 36 ma soltanto 10 partite (di andata) per ognuna: 5 in casa, 5 in trasferta. Tante sfide modeste o inutili che potrebbero ridurre il fascino di uninsuperabile quando comincia l’eliminazione diretta. Non ancora definito il criterio per scegliere le 4 squadre supplementari probabile un cammino via playoff. Sarà uno dei temi più controversi: i campionati top sognano almeno 5 club in, ora sarà possibile. Quindi in Italia la Serie A premierà anche la ...

