Champions League, dal 2024 più italiane e nuovo format come un torneo all'americana (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cambia format la Champions League dal 2024 che sarà a 36 squadre . L'anticipazione è della Gazzetta dello Sport che anticipa anche un gruppone unico, una classifica globale. Partite di sola andata, minimo 10, massimo 17 per chi arriva in finale. Questo il progetto Uefa che prevede anche l'... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cambialadalche sarà a 36 squadre . L'anticipazione è della Gazzetta dello Sport che anticipa anche un gruppone unico, una classifica globale. Partite di sola andata, minimo 10, massimo 17 per chi arriva in finale. Questo il progetto Uefa che prevede anche l'...

SkySport : Buon compleanno Cristiano Ronaldo: il video delle sue triplette in Champions League - Federvolley : #CLVolleyW ?? Straordinario poker in Champions League, quattro squadre italiane ???? tra le migliori otto d'Europa.… - Eurosport_IT : La rivoluzione è pronta a diventare realtà ???????? #UCL | #ChampionsLeague - sportface2016 : #ChampionsLeague, le Leghe hanno espresso preoccupazione in merito al nuovo format - pino_nostro : RT @pino_nostro: #quellavoltacheDraghi vinse la #Champions League già a febbraio, e lo fece da allenatore della #Juventus -