Champions League, aria di rinnovamento per scongiurare la Super League (Di venerdì 5 febbraio 2021) aria di cambiamenti nelle competizioni europee. L'area separatista (Real Madrid e Juventus in prima linea) sta spingendo per la concreta attuazione di una Super League che sostituisca il vecchio format della Champions League. Dall'altra parte il presidente della UEFA Ceferin vuole cambiare il format della Champions League in modo da rinnovare l'ambiente ed aumentarne l'appetibilità. A breve verrà organizzata un'assemblea di tutti i maggiori campionati europei per discutere il nuovo format della competizione, che potrebbe passare dalla suddivisione in gironi ad un campionato a parte formato da 10 partite. Se questi cambiamenti andassero in porto, ovviamente bisognerebbe riorganizzare anche tutti i calendari dei ...

