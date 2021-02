Cesare Battisti inizia altro sciopero della fame. Contesta trattamento in carcere, jihadisti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cesare Battisti, detenuto dal settembre scorso nel carcere calabrese di Rossano, in una sezione destinata ai reati di terrorismo, ha iniziato un nuovo sciopero della fame per denunciare le condizioni, a suo avviso disumane, nelle quali è recluso Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 febbraio 2021), detenuto dal settembre scorso nelcalabrese di Rossano, in una sezione destinata ai reati di terrorismo, hato un nuovoper denunciare le condizioni, a suo avviso disumane, nelle quali è recluso

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti lancia un appello alla Giustizia: trattato come un terrorista islamico, inizio lo sciopero della fa… - LongoOlgaMaria_ : RT @ilariasanna: #quellavoltacheDraghi si trasformò in Cesare Battisti da giovane - Bizzaalex : RT @micatwitto: Ma solo a me Draghi assomiglia vagamente a Cesare Battisti? - comodinoh : RT @ilariasanna: #quellavoltacheDraghi si trasformò in Cesare Battisti da giovane - FirenzePost : Cesare Battisti inizia altro sciopero della fame. Contesta trattamento in carcere, jihadisti -